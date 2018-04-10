متهم بـ"الاتجار بالبشر": المحامي تخلى عني

ودفع "سعيد"، خلال مرافعته أمام المحكمة، بعدم دستورية نصوص المواد من السادسة عشرة حتى الخامسة والعشرين من القانون رقم 5 لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، موضحًا أن صيغة تلك المواد جاءت مُعماة ولم تحدد شخص القائم بالجريمة، مخالفة لنص المادة 95 من دستور جمهورية مصر العربية، وأوضح أن القانون يعاقب من قام بنقل العضو، متسائلاً عن القائم بالبيع؟ وذكر أنه وإذا كانت القضية مُسماة بـ"الإتجار بالأعضاء البشرية"، فهل سيكون هناك بيع دون أن يكون هناك مشترٍ؟ نافيًا أن يكون هناك قوة، أو تحايل، أو استغلال، تم فرضه على المجني عليهم.