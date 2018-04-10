  • الثلاثاء 10 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:54 م
بحث متقدم
ليفربول ومانشستر سيتي

بث مباشر.. مباراة ليفربول«صلاح» ومانشستر سيتي

أرشيفية

معارضون: سنرد بطريقتنا على موجة الغلاء المرتقبة

اللواء محمد الشهاوي، مستشار بأكاديمية القادة والأركان

حقيقة الـ60 ألف شائعة في الـ3 أشهر الأخيرة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

السعودية قد تشارك في عمل عسكري بسوريا

عماد أديب

هكذا قابل نواب دعوات المصالحة مع الإخوان

أرشيفية

الصومال تحتجز طائرة إماراتية تحمل قوات أمن

الحوت الازرق

مفاجأة مذهلة عن «الحوت الأزرق»

وقود

خفض الدعم عن الوقود 26% والكهرباء 47%

الدكتور محمود أبوزيد، وزير الري الأسبق

وزير الري الأسبق يكشف عن كارثة بسبب سد النهضة

الدكتور جهاد عودة

الإخوان مثل اليهود.. وأرفض المصالحة

متهم بـ"الاتجار بالبشر": المحامي تخلى عني

قضايا وحوادث

تجديد حبس أمريكي طعن مواطنًا بالأقصر
تجديد حبس أمريكي طعن مواطنًا بالأقصر

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

تأجيل محاكمة "بديع" وآخرين في "فض رابعة"

#

وصول سعد الصغير إلى محاكمة ريهام سعيد

#

حبس 121 متهمًا 15 يومًا في قضية الاتجار بالبشر

#

لهذا السبب «مكملين» تحذف فيديو يهاجم «نائب الأذان»

جنايات القاهرة

الاتجار بالبشر

متهم

محامي

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مدبولى كساب، لدفاع 18 متهمًا من أصل 41 فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاتجار بالبشر".

التمس المحامي جميل سعيد، دفاع المتهم محمد حاتم، المتهم الأول بقضية "شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية"، السماح لوالده بتقديم مستند للمحكمة، قال فيه الوالد إنه يثبت أن أحد المجني عليهم في القضية لم يتوفَ وما زال على قيد الحياة.

ودفع "سعيد"، خلال مرافعته أمام المحكمة، بعدم دستورية نصوص المواد من السادسة عشرة حتى الخامسة والعشرين من القانون رقم 5 لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، موضحًا أن صيغة تلك المواد جاءت مُعماة ولم تحدد شخص القائم بالجريمة، مخالفة لنص المادة 95 من دستور جمهورية مصر العربية، وأوضح أن القانون يعاقب من قام بنقل العضو، متسائلاً عن القائم بالبيع؟ وذكر أنه وإذا كانت القضية مُسماة بـ"الإتجار بالأعضاء البشرية"، فهل سيكون هناك بيع دون أن يكون هناك مشترٍ؟ نافيًا أن يكون هناك قوة، أو تحايل، أو استغلال، تم فرضه على المجني عليهم.

وفي نفس السياق دفع "سعيد" بعدم دستورية بعض مواد قانون "زرع الأعضاء" للمادة 2 من الدستور المصري، وشدد "جميل"على أنه وانطلاقًا من نص المادة من كون الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، فمن فرج على مؤمن فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة، معقبًا بالسؤال: "أليست هذه قاعدة شرعية؟"، ودفع "سعيد" بتناقض تقريري لجنة الفحص واللجنة الفنية، معقبًا: "الدليل إذا تطرق إليه الشك سقط الاستدلال به".

كما دفع "سعيد" ببطلان إذني النيابة العامة، وبطلان القبض على المتهمين، لاستناده إلى إذن منعدم، وفق تعبيره، وبطلان تفريغ التسجيلات، وانتفاء أركان الجرائم المسندة، وعدم الاعتداد بأقوال المتهم 32، وذلك لأنها جاءت وليدة الإكراه، وفق قوله.
 
وصرخ المتهم الثانى أحمد رجب، أثناء التجهيز للاستماع لدفاعه، قائلا: "المحامي بتاعي ابتزني امبارح، ولما رفضت تخلى عنى، وأنا بقوم محامي تاني عنى وهو أسامة جودة السيد". 

من جانبه طالب دفاع المتهم الثانى بمد الأجل للاطلاع نظرا لتلقيه القضية أمس فقط. وفى ذات السياق طلب مندوب المحامي فريد الديب أجلاً نظرا لسفره خارج البلاد لظروف صحية.  

طلبت النيابة العامة من المحكمة فى جلستها السابقة، انتداب أحد الأطباء الشرعيين، لتوقيع الكشف الطبى على المتهمين المخلى سبيلهما عمرو مهاب إبراهيم، ومحمود على البدرى. 

وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 41 متهمًا إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين فى ارتكاب جرائم الاتجار فى البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل فى عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بشار الأسد .. درس تاريخي للطاغية والطغيان

جمال سلطان

ثلاثية (الخلافة، الجماعة ،الحزب) عند الإسلاميين

محمود سلطان

بشار.. في القمة العربية !!

فراج إسماعيل

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم

بلاد تحكمها الأساطير

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو.. مذيع هولندي يسخر من انتخابات الرئاسة المصرية
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وروما
» وزراء إسرائيليون يبررون "قنص الفلسطينيين"
» الزمالك يُغرم حازم إمام ومحمد إبراهيم
» الإعدام لـ11 متهمًا بسبب "غسيل السيارات"
» 25 موظفًا يستولون على 300 مليون جنيه من شركة
» فرنسا: الأسد يدوس القوانين الدولية
» تميم خلال لقائه ترامب: اتفقنا على إنهاء مأساة سوريا فورًا
» "سامي عبد الراضي" يُسرب محادثة خاصة مع "مرتضى"
» صيدلي يقتل عاملًا بسبب طفل بالجيزة
» إلغاء حكم الإعدام والمؤبد عن المتهمين في "خلية الوراق"

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:11 ص

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الدكتور جهاد عودة
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية