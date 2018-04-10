متهم بـ"الاتجار بالبشر": المحامي تخلى عني

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مدبولى كساب، لدفاع 18 متهمًا من أصل 41 فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاتجار بالبشر".
التمس المحامي جميل سعيد، دفاع المتهم محمد حاتم، المتهم الأول بقضية "شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية"، السماح لوالده بتقديم مستند للمحكمة، قال فيه الوالد إنه يثبت أن أحد المجني عليهم في القضية لم يتوفَ وما زال على قيد الحياة.
ودفع "سعيد"، خلال مرافعته أمام المحكمة، بعدم دستورية نصوص المواد من السادسة عشرة حتى الخامسة والعشرين من القانون رقم 5 لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، موضحًا أن صيغة تلك المواد جاءت مُعماة ولم تحدد شخص القائم بالجريمة، مخالفة لنص المادة 95 من دستور جمهورية مصر العربية، وأوضح أن القانون يعاقب من قام بنقل العضو، متسائلاً عن القائم بالبيع؟ وذكر أنه وإذا كانت القضية مُسماة بـ"الإتجار بالأعضاء البشرية"، فهل سيكون هناك بيع دون أن يكون هناك مشترٍ؟ نافيًا أن يكون هناك قوة، أو تحايل، أو استغلال، تم فرضه على المجني عليهم.
وفي نفس السياق دفع "سعيد" بعدم دستورية بعض مواد قانون "زرع الأعضاء" للمادة 2 من الدستور المصري، وشدد "جميل"على أنه وانطلاقًا من نص المادة من كون الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، فمن فرج على مؤمن فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة، معقبًا بالسؤال: "أليست هذه قاعدة شرعية؟"، ودفع "سعيد" بتناقض تقريري لجنة الفحص واللجنة الفنية، معقبًا: "الدليل إذا تطرق إليه الشك سقط الاستدلال به".
كما دفع "سعيد" ببطلان إذني النيابة العامة، وبطلان القبض على المتهمين، لاستناده إلى إذن منعدم، وفق تعبيره، وبطلان تفريغ التسجيلات، وانتفاء أركان الجرائم المسندة، وعدم الاعتداد بأقوال المتهم 32، وذلك لأنها جاءت وليدة الإكراه، وفق قوله.
وصرخ المتهم الثانى أحمد رجب، أثناء التجهيز للاستماع لدفاعه، قائلا: "المحامي بتاعي ابتزني امبارح، ولما رفضت تخلى عنى، وأنا بقوم محامي تاني عنى وهو أسامة جودة السيد".
من جانبه طالب دفاع المتهم الثانى بمد الأجل للاطلاع نظرا لتلقيه القضية أمس فقط. وفى ذات السياق طلب مندوب المحامي فريد الديب أجلاً نظرا لسفره خارج البلاد لظروف صحية.
طلبت النيابة العامة من المحكمة فى جلستها السابقة، انتداب أحد الأطباء الشرعيين، لتوقيع الكشف الطبى على المتهمين المخلى سبيلهما عمرو مهاب إبراهيم، ومحمود على البدرى.
وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 41 متهمًا إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين فى ارتكاب جرائم الاتجار فى البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وكشفت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل فى عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.