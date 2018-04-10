هذه حقيقة موقفنا من حركة «عز الدين فشير»

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مصر

الكرامة

طواريء

سامي

جبهات

نفى محمد سامي، رئيس حزب "تيار الكرامة"، انخراط الحزب في تشكيل جبهة سياسية جديدة معارضة للسلطة، بقيادة الدكتور عز الدين شكري فشير، عضو حزب الدستور "السابق"، على غرار "الجمعية الوطنية للتغيير"، التي أسسها الدكتور محمد البرادعي قبل 25 يناير 2011.

وقال سامي في تصريحات إلى "المصريون"، إن "عملية الإسهال في تشكيل حركات سياسية معارضة، أمر سيؤدي مع الوقت إلى إذابة كافة الأحزاب السياسية، والتقليل منها أمام المواطنين، ما إلى حلها في النهاية، من الداخل، بعد انضمام أعضائها إلى حركات وجبهات سياسية مختلفة، على غير المعقول في السياسة".

وأضاف: "الفترة الحالية تشهد انحسارًا واضحًا في المسار السياسي، وخاصة من قبل المعارضة، التي تعاني في تحركاتها بسبب الحرب علي الإرهاب التي يقودها الجيش في سيناء"، إلا أنه توقع أن "الفترة المقبلة، ستشهد حراكًا للمعارضة تزامنًا مع ارتفاع الأسعار، الذي سيؤدي عاجلاً أو آجلاً إلى تفكيك الوطأة الأمنية الكبرى على الإعلام والصحافة، والأحزاب السياسية، والتعبير عن الرأي بشكل عام في الأوساط السياسية المصرية".

وأشار إلى أنه "مع قرب انتهاء حالة الطوارئ في مصر، التي شارفت على عام، من المرجح أن لا يكتفي النظام السياسي بها، ولن يتم إنهاءه إلا من خلال الضغط على السلطة الحاكمة في مصر، حيث إن الشعب المصري والمجتمع الدولي لا يمكن أن يقبلا فرض هذه الحالة الاستثنائية لمدة طويلة، دون تحديد فترة معينة تنتهي فيها، وإلا فإنها يتم تطبيقها لتحقيق مصالح شخصية".


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