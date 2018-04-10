  • الثلاثاء 10 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:54 م
بحث متقدم
ليفربول ومانشستر سيتي

بث مباشر.. مباراة ليفربول«صلاح» ومانشستر سيتي

أرشيفية

معارضون: سنرد بطريقتنا على موجة الغلاء المرتقبة

اللواء محمد الشهاوي، مستشار بأكاديمية القادة والأركان

حقيقة الـ60 ألف شائعة في الـ3 أشهر الأخيرة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

السعودية قد تشارك في عمل عسكري بسوريا

عماد أديب

هكذا قابل نواب دعوات المصالحة مع الإخوان

أرشيفية

الصومال تحتجز طائرة إماراتية تحمل قوات أمن

الحوت الازرق

مفاجأة مذهلة عن «الحوت الأزرق»

وقود

خفض الدعم عن الوقود 26% والكهرباء 47%

الدكتور محمود أبوزيد، وزير الري الأسبق

وزير الري الأسبق يكشف عن كارثة بسبب سد النهضة

الدكتور جهاد عودة

الإخوان مثل اليهود.. وأرفض المصالحة

لتلقيه رشوة مالية

المؤبد لقاضٍ سابق وتغريمه 700 ألف جنيه

قضايا وحوادث

السجن المؤبد لشخصين بتهمة القتل العمد
السجن المؤبد لشخصين بتهمة القتل العمد

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

المؤيد لمستشار وزير المالية للضرائب العقارية

#

وش إجرام.. حبس "حدث" 5 سنوات لحيازته ترامادول

#

حبس طفل 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره فى المخدرات

#

تدعيم مستشفى الداخلة بـ3 ثلاجات لحفظ الموتى

المؤبد

الإسكندرية

تلقي رشوة

جنايات الاسكندرية

محاكمة قاضي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم، الثلاثاء، بمعاقبة "ع.م.ح"، قاضٍ سابق، بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط، وتغريمه مبلغ 700 ألف جنيه، وذلك لاتهامه بتقاضي رشوة مالية مقابل الحكم بالبراءة لصالح بعض المتهمين في قضية جلب مواد مخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار وحيد صبري، وبعضوية المستشارين طارق حافظ ومجدي سلامة، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، ومصطفى حسان البربري.

ترجع أحداث القضية إلى عام 2016، حيث ألقى المستشار محمد وجيه، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، القبض على القاضي المتهم داخل إحدى الكافتيريات بمحافظة الإسكندرية، تنفيذًا لإذن النيابة، وبعد الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى.

وألقي القبض عليه أثناء اتفاقه مع آخرين على تلقى رشوة قدرها 650 ألف جنيه منهم نظير الحكم بالبراءة لصالح أحد المتهمين في قضية تتعلق باتهامه بجلب مخدرات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بشار الأسد .. درس تاريخي للطاغية والطغيان

جمال سلطان

ثلاثية (الخلافة، الجماعة ،الحزب) عند الإسلاميين

محمود سلطان

بشار.. في القمة العربية !!

فراج إسماعيل

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم

بلاد تحكمها الأساطير

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو.. مذيع هولندي يسخر من انتخابات الرئاسة المصرية
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وروما
» وزراء إسرائيليون يبررون "قنص الفلسطينيين"
» الزمالك يُغرم حازم إمام ومحمد إبراهيم
» الإعدام لـ11 متهمًا بسبب "غسيل السيارات"
» 25 موظفًا يستولون على 300 مليون جنيه من شركة
» فرنسا: الأسد يدوس القوانين الدولية
» تميم خلال لقائه ترامب: اتفقنا على إنهاء مأساة سوريا فورًا
» "سامي عبد الراضي" يُسرب محادثة خاصة مع "مرتضى"
» صيدلي يقتل عاملًا بسبب طفل بالجيزة
» إلغاء حكم الإعدام والمؤبد عن المتهمين في "خلية الوراق"

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:11 ص

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الدكتور جهاد عودة
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية