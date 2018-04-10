الصومال تحتجز طائرة إماراتية تحمل قوات أمن

10 أبريل 2018 - 08:33 م

اتهمت الإمارات العربية المتحدة السلطات الصومالية بالاستيلاء على أموال كانت موجودة في طائرة إماراتية احتجزتها الصومال اليوم، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم" في نبأ عاجل.

واستنكرت الإمارات قيام السلطات الأمنية الصومالية باحتجاز طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات يوم الأحد الموافق 8 إبريل الجاري في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها 47 شخصاً من القوات الإماراتية والقيام بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين تحت تهديد السلاح وتطاول بعض عناصر الأمن الصومالي على بعض أفراد القوات الإماراتية.

وأدى ذلك إلى تأخر إقلاع الطائرة لعدة ساعات، وكانت هذه المبالغ مخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتبهم، وذلك استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نوفمبر 2014، والمتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات في بيان لها أن هذه الخطوة غير القانونية، حيث أنها تناقض الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المستقرة بين الدول، كما أنها تعد إخلالاً جسيماً بأحكام مذكرة التفاهم المشار إليها، وبالتالي مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية.

وأضاف البيان "تستنكر الإمارات العربية المتحدة هذا التجاوز للقانون والأعراف الدولية، في الوقت الذي قدمت فيه دولة الإمارات كافة أنواع الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري والإنساني في أحلك الظروف من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في الجمهورية الصومالية الفيدرالية".