«الخشت»: إجراءات حاسمة لضبط سير العمل بـ«قصر العيني»

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عقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا مع مديرى المستشفيات، ووجه بتنفيذ كل ملاحظات معالي وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار، التى أبداها أثناء زيارته للطوارئ بمستشفى قصر العينى، مساء اليوم الثلاثاء.

وشدد "الخشت"، فى بيان له اليوم، على ضرورة الالتزام بإعداد جدول نوبتيجيات الأطقم الطبية والتمريض وجداول المناوبات بشكل يومى، ورفعها يوميا لرئيس الجامعة، واعلانها فى لوحة الإعلانات، وإنشاء نظام محدد لتسجيل الحالات المرضية ومتابعتها والإشراف عليها، واتخاذ إجراءات فعالة لتقليل فترة انتظار المرضى فى أقسام الطوارئ، وتحويل المتغيبين من الأطقم الطبية بدون عذر إلى التحقيق، وعمل لائحة فعالة للجزاءات، وتطبيقها بشكل صارم.

وتضمنت الإجراءات، إعادة تشكيل لجنة تطوير مستشفيات جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، ليضاف إلى عملها المتابعة، والدكتور فتحى خضير، عميد كلية طب قصر العينى مقررا للجنة، مراعاة كل معايير الجودة فى تقديم الخدمة الطبية.

وفى سياق متصل ،أعلن رئيس جامعة القاهرة، أنه تم البدء فى التنفيذ الفعلى لأعمال تطوير مستشفى قصرالعينى بدعوة الشركات المصرية ذات الكفاءة المتخصصة وصاحبة الخبرة فى المشروعات المماثلة والمجالات ذات الصلة، لتقديم العطاءات والخدمات الاستشارية، بعد موافقة لجنة الإشراف عن خطة تطوير قصر العينى 2020.

وتشمل أعمال التطوير، رفع كفاءة البنية التحتية والمبانى الأساسية بالمستشفى من خلال تجديد المبانى وتوريد وتركيب المعدات الطبية اللازمة، كما تم البدء في تطوير مستشفيات أبو الريش اليابانى وأبو الريش المنيرة.

وأشار إلى أن مستشفى قصر العينى تقدم أكبر خدمة طبية في الشرق الأوسط، وتضم 92 غرفة عمليات تعمل يوميًا، ويتم إجراء 250 ألف عملية وبها 5620 سريرًا، وتستقبل المرضى من مختلف أنحاء الجمهورية.


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