حقيقة الـ60 ألف شائعة في الـ3 أشهر الأخيرة

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المصريون

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شائعات

طرابية

أبدى الكاتب الصحفي محمد طرابية، تعجبه من أرقام الشائعات التي يتم طرحها على الرأى العام المصري، على الرغم من إيمانه بالمؤامارات التي تحاك للدولة.

ولفت "طرابية"، في مقال له بعنوان "قراءة فى المشهد السياسى"، إلى تصريح اللواء محمد الشهاوي، مستشار بأكاديمية القادة والأركان، فى برنامج  "صباح الخير يامصر"، والذى أذيع اليوم، حيث قال فيه إن هناك 60 ألف شائعة تم رصدها ضد مصر خلال فترة 3 أشهر  فقط.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن رقم الـ60 ألف شائعة مبالغ فيه، ويبدو أن الخبير الإستراتيجى لم يفكر جيدًا قبل إعلان هذا الرقم الذي دون ذكر مصدره، حسب قوله.

وأشار إلى أن هذا الرقم، وهو 60 ألف شائعة، لو قسمناه على ثلاثة أشهر لكان الناتج 20 ألف شائعة شهريًا أي 666 شائعة كل يوم، ولو قسمنا هذا الرقم على عدد ساعات اليوم الـ24 لكان الناتج 27 شائعة كل ساعة أي أن هناك شائعة  تطلق ضد مصر كل ثانيتين تقريبًا.

وأضاف "طرابية"، "بالطبع هذا الرقم لا يمكن أن يصدقه أحد رغم إقرارنا بوجود مؤامرات تهدف لزعزعة الاستقرار وضرب الاقتصاد فى مصر".


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