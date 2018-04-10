» فيديو.. مذيع هولندي يسخر من انتخابات الرئاسة المصرية

10 أبريل 2018 - 09:50 م

سخر مقدم برنامج "توك شو" هولندي على قناة VPRO من الانتخابات الرئاسية التي جرت في مصر مؤخرًا، بسبب ضعف الإقبال الشعبي على التصويت فيها.

وقال المذيع يدعى "لو باخ"، إن الانتخابات المصرية تمت بتنظيم سيء وإن اللجان شهدت عزوف الناخبين.

وأضاف المذيع متهكمًا "انتخابات استمرت لمدة ثلاثة أيام لابد أن عدد المشرحين كان كثيرا، مستعرضًا صور للافتات الدعاية الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، التي غطت الشوارع.

وأشار المذيع إلى صورة يبدو أنها التقطت في أحد ميادين القاهرة لا تغطيها إلا صور السيسي، وتتوسطهم صورة صغير لمنافسه موسى مصطفى قائلًا "لنرى على الجهة اليمنى من الشارع السيسي، خلفه نرى صورة السيسي والصورة الثالثة للسيسي، ثم نرى خلفه صورة منافسه، كما تقول استطلاعات الرأي لا أعرف شيء عن هذا المرشح، ثم خلفه يأتي السيسي".