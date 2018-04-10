5 أرقام جديدة لـ"صلاح" بهدفه في مانشستر سيتي

10 أبريل 2018 - 11:24 م

حقق المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، 5 أرقام بعد هدفه مساء الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مانشستر سيتي والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف، وانتزاع بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

وجاءت الأرقام على النحو التالي:



1ـ صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 8 أهداف في نسخة واحدة من دوري الأبطال.

2ـ أصبح صلاح أول لاعب من الدوري الإنجليزي يساهم في 50 هدفًا بجميع المسابقات هذا الموسم (39 هدفًا و11 تمريرة

حاسمة).

3ـ سجل صلاح هدفه الحادي عشر ليكون على بعد هدف وحيد من الجزائري رابح ماجر لاعب بورتو البرتغالي السابق كأكثر لاعب عربي تسجيلًا في دوري أبطال أوروبا.

4ـ عادل صلاح رقم الكاميروني صامويل إيتو في موسم 2010-2011 في قائمة أكثر لاعب إفريقي إحرازًا للأهداف في موسم واحد بالبطولة القارية.