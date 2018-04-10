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الاتحاد الإنجليزي يلغي البطاقة الحمراء لـ"النني"

الرياضة

النني
النني

المصريون ووكالات

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قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إلغاء البطاقة الحمراء التي تلقاها المصري محمد النني لاعب أرسنال.
ووفقًا لبيان منشور على موقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الإنترنت، "محمد النني يمكنه المشاركة في المباريات الثلاث القادمة لأرسنال، وذلك بعد أن رأت اللجنة المستقلة أن قرار طرده أمام ساوثهامبتون، الأحد، لم يكن صحيحًا".
وبذلك، سيكون بإمكان النني المشاركة مع أرسنال في مباراته القادمة أمام نيوكاسل يونايتد الأحد المقبل في الجولة الرابعة والثلاثين للدوري المحلي (البريمرليج).
وشارك النني في مباراة ساوثهامبتون والذي حسمها فريقه بثلاثة أهداف لهدفين، إلا أنه تعرض للطرد في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين.
وشارك النني أساسياً في الفترة الأخيرة مع فريقه في الدوري المحلي، مع ظهور متباين في الدوري الأوروبي . 

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