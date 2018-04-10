  • الأربعاء 11 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:03 ص
بحث متقدم
لافتات التموين على محلات التجار "عفوًا مفيش سلع"

"انتظروا ارتفاعًا جديدا في أسعار السلع يوليو المقبل"

عمرو الجارحي

تصريحات صادمة لوزير المالية بشأن الدعم والموازنة

محمد صلاح

5 أرقام جديدة لـ"صلاح" بهدفه في مانشستر سيتي

الذهب والفضة

معلومة هامة بشأن احتياطي الذهب في مصر

أرشيفية

معارضون: سنرد بطريقتنا على موجة الغلاء المرتقبة

عماد أديب

هكذا قابل نواب دعوات المصالحة مع الإخوان

الحوت الازرق

مفاجأة مذهلة عن «الحوت الأزرق»

وقود

خفض الدعم عن الوقود 26% والكهرباء 47%

الدكتور محمود أبوزيد، وزير الري الأسبق

وزير الري الأسبق يكشف عن كارثة بسبب سد النهضة

سجناء

هل يسير «السيسي» على خطى «البشير»؟

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال على حدود غزة

عرب وعالم

مواجهات مع قوات الاحتلال
مواجهات مع قوات الاحتلال

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة

#

إسرائيل تستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين الفلسطينيين

#

إصابة 9 فلسطينيين بالرصاص الحي في مواجهات مع الاحتلال

#

إصابة 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال

أصيب شاب فلسطيني، يوم الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل، خلال مشاركته في مسيرة "العودة وكسر الحصار".
وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة بالقطاع، في بيان صحفي، إن فلسطينيًا أصيب؛ "نتيجة إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي عليه، أثناء تواجده بالقرب من الحدود الشرقية لمدينة خانيونس (جنوب)".
وذكر القدرة أن الطواقم الطبية وصفت جراح المصاب بـ"الطفيفة".
ومنذ 30 مارس/ آذار الماضي، يتجمّع فلسطينيون قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، ضمن مشاركتهم في مسيرات "العودة" السلمية، المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948.
وبلغ عدد الشهداء جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المتظاهرين السلميين، منذ بداية المسيرات 32 شهيدًا، فضلًا عن 3078 مصابًا، بينهم 105 حالات ما زالت تعاني من أوضاع حرجة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بشار الأسد .. درس تاريخي للطاغية والطغيان

جمال سلطان

ثلاثية (الخلافة، الجماعة ،الحزب) عند الإسلاميين

محمود سلطان

بشار.. في القمة العربية !!

فراج إسماعيل

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم

بلاد تحكمها الأساطير

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق "صلاح" بعد الفوز على مانشستر سيتي
» إحالة 36 شخصًا للمفتي تمهيدًا للحكم بإعدامهم
» الاتحاد الإنجليزي يلغي البطاقة الحمراء لـ"النني"
» بالفيديو.. "ذئاب" روما تفترس برشلونة بثلاثية
» بالفيديو.. "صلاح" يقود ليفربول لنصف نهائي "الأبطال"
» وزير الأوقاف يحذر العلماء الموفدين للخارج من هذا الأمر
» بالفيديو.. هدف «صلاح» مع ليفربول أمام مانشستر سيتي
» حقيقة الـ60 ألف شائعة في الـ3 أشهر الأخيرة
» فيديو.. مذيع هولندي يسخر من انتخابات الرئاسة المصرية
» الزمالك يُغرم حازم إمام ومحمد إبراهيم
» الإعدام لـ11 متهمًا بسبب "غسيل السيارات"

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:11 ص

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)