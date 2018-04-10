إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال على حدود غزة

10 أبريل 2018 - 11:42 م

أصيب شاب فلسطيني، يوم الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل، خلال مشاركته في مسيرة "العودة وكسر الحصار".



وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة بالقطاع، في بيان صحفي، إن فلسطينيًا أصيب؛ "نتيجة إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي عليه، أثناء تواجده بالقرب من الحدود الشرقية لمدينة خانيونس (جنوب)".

وذكر القدرة أن الطواقم الطبية وصفت جراح المصاب بـ"الطفيفة".

ومنذ 30 مارس/ آذار الماضي، يتجمّع فلسطينيون قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، ضمن مشاركتهم في مسيرات "العودة" السلمية، المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948.

