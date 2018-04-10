6 أرقام لروما بعد عبور برشلونة والتأهل للمربع الذهبي

10 أبريل 2018 - 11:59 م

حقق فريق روما الإيطالي، 6 أرقام بعد الفوز على برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتأهل على إثرها للمربع الذهبي للبطولة القارية.

وجاءت الأرقام على النحو التالي:





1ـ روما تأهل لنصف نهائي الأبطال لأول مرة منذ 34 عامًا وتحديدًا منذ موسم 1983-1984.

2ـ أذاق روما الهزيمة الأولى لبرشلونة في الموسم الحالي في مختلف البطولات التي خاضها الفريق الكتالوني.

3ـ دانييلي دي روسي أول لاعب يسجل هدفًا ويصنع هدفًا ضد برشلونة في مباراة بدوري أبطال أوروبا منذ توماس مولر في أبريل 2013.

4ـ أصبح روما ثالث فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا ينجح في تحويل هزيمته بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر في لقاء الذهاب إلى فوز بالإياب في مرحلة خروج المغلوب بعد ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني ضد ميلان الإيطالي في موسم 2003-2004، وبرشلونة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي الموسم الماضي.

5ـ حقق روما انتصاره الثاني في تاريخ مواجهاته مع برشلونة، بعد هزيمتين وتعادلين.