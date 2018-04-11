تصريحات صادمة لوزير المالية بشأن الدعم والموازنة

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عمرو الجارحي
عمرو الجارحي

المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن مصر نجحت في إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين «8 ـ 12 سنة».
وأوضح "الجارحي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على شاشة «سي بي سي»، الثلاثاء، أن الطرح الحالي لسندات دولية باليورو يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن وزارة المالية تتخذ إجراءات عدة لزيادة الاستثمارات.
وكشف أن عجز الموازنة مازال مرتفعا، قائلاً: «الحكومة في حاجة إلى سد العجز، لذلك يتم العمل على تنويع مصادر التمويل».
وأضاف الجارحي، أن الحكومة تعمل على توفير نشاط اقتصادي قوي ونمو مستدام، لتحقيق النسبة المستهدفة بمعدل النمو وهي 5.8%.
ولفت إلى أن هناك نوعا من الاستقرار في الأسعار، وأن إيجاد فرص عمل هو الأمر المهم بالنسبة للحكومة، مؤكدا أن حجم خفض الدعم على المحروقات بالموازنة الجديدة مازال محل نقاش، ولا توجد نسبة محددة حتى الآن.??

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