تصريحات صادمة لوزير المالية بشأن الدعم والموازنة

11 أبريل 2018 - 12:30 ص

أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن مصر نجحت في إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين «8 ـ 12 سنة».



وأوضح "الجارحي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على شاشة «سي بي سي»، الثلاثاء، أن الطرح الحالي لسندات دولية باليورو يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن وزارة المالية تتخذ إجراءات عدة لزيادة الاستثمارات.



وكشف أن عجز الموازنة مازال مرتفعا، قائلاً: «الحكومة في حاجة إلى سد العجز، لذلك يتم العمل على تنويع مصادر التمويل».



وأضاف الجارحي، أن الحكومة تعمل على توفير نشاط اقتصادي قوي ونمو مستدام، لتحقيق النسبة المستهدفة بمعدل النمو وهي 5.8%.

