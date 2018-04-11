مؤسس "فيس بوك" يعتذر أمام أعضاء الكونجرس

11 أبريل 2018 - 12:43 ص

اعتذر مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشبكة فيس بوك، عن التقصير الذى قامت به الشركة فيما يتعلق بتسريب بيانات المستخدمين، وذلك خلال جلسة الاستماع بالكونجرس.



وحاول زوكربيرج توضيح دور فيس بوك تجاه المجتمع، حيث كشف عن دوره فى الأحداث والكوارث المختلفة التى واجهت العالم خلال الفترة الماضية.



واعترف زوكربيرج، في رسالة نشرها الكونجرس الأمريكي الاثنين، بأنه ارتكب خطأ قائلا: “إن خطأنا الأكبر يتلخص في سوء تقدير مستوى مسؤوليتنا، وذلك كان خطأي وأعتذر”، وأضاف: “إنني أسست فيس بوك وأدير الشركة وأتحمل مسؤولية ما يحدث هنا”.



وتابع مارك: “من الواضح الآن أننا لم نفعل ما يكفى لمنع استخدام هذه الأدوات للضرر أيضًا، وهذا ينطبق على الأخبار الزائفة والتدخل الأجنبى فى الانتخابات وخطاب الكراهية، وكذلك المطورين وخصوصية البيانات، لم نتخذ رؤية شاملة كافية لمسؤوليتنا، وكان ذلك خطأ كبيرًا، لقد كان خطأى، وأنا آسف، لقد بدأت فى فيس بوك وأديره، وأنا مسؤول عما يحدث هنا”.



وأوضح”زوكربيرج”، أنه بدأ فيس بوك عندما كان فى الجامعة والآن يضم أكثر من 2 مليار شخص، ويتم استخدامه للتواصل، وتابع:” أدرك أننا نمر ببعض المشكلات وسنفعل كل ما بوسعنا لإيجاد حلول وحماية المستخدمين”.

