"انتظروا ارتفاعًا جديدا في أسعار السلع يوليو المقبل"

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لافتات التموين على محلات التجار "عفوًا مفيش سلع"
لافتات التموين على محلات التجار "عفوًا مفيش سلع"

المصريون ـ متابعات

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وزير الكهرباء: زيادة جديدة في الأسعار يوليو المقبل

أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقًا، إن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة للتحكم في تأثر السلع برفع أسعار المحروقات هو عدم زيادة الأسعار فقط. 
وأوضح "شيحة"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن زيادة أسعار المحروقات المتوقعة يوليو المقبل، سينتج عنها زيادة في أسعار السلع. 
وأضاف "شيحة" أن الحكومة ليست قادرة على تحديد نسبة زيادة أسعار وسائل النقل الخاص، خاصة وسائل نقل البضائع التى تمثل عنصر مباشر في التكلفة.
وتابع، أن زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات لم يتم تحديدها بعض، ومن الممكن أن تقوم الحكومة بتأجيل الزيادة وفقًا للظروف المحيطة.

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