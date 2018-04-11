  • الأربعاء 11 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:40 ص
بحث متقدم
عبد الناصر زيدان

مدرب الزمالك يتبرع بنسبة من مرتبه للإخوان

الموازنة الجديدة

10 إجراءات اقتصادية ستطبق على المواطن يوليو المقبل

شيرين

الإبراشي يكشف أغرب ما فعلته شيرين أمام المحكمة أمس

صلاح

وصف أسطوري من صفحة "ليفربول" لمحمد صلاح

لافتات التموين على محلات التجار "عفوًا مفيش سلع"

"انتظروا ارتفاعًا جديدا في أسعار السلع يوليو المقبل"

عمرو الجارحي

تصريحات صادمة لوزير المالية بشأن الدعم والموازنة

محمد صلاح

5 أرقام جديدة لـ"صلاح" بهدفه في مانشستر سيتي

الذهب والفضة

معلومة هامة بشأن احتياطي الذهب في مصر

أرشيفية

معارضون: سنرد بطريقتنا على موجة الغلاء المرتقبة

عماد أديب

هكذا قابل نواب دعوات المصالحة مع الإخوان

بعد هدفه في السيتي

وصف أسطوري من صفحة "ليفربول" لمحمد صلاح

الرياضة

صلاح
صلاح

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

شاهد.. كيف يستقبل«ميسي» و«رونالدو» محمد صلاح

#

"ماتيوس" يحذر ليفربول من فعل هذا الأمر مع محمد صلاح

#

"أحمد فتحي" يعلق على وصف الفراعنة بمنتخب «صلاح»

#

"صلاح" يسعى لفك حصار "كين" الليلة

محمد صلاح

ليفربول

أشادت صفحة فريق ليفربول الرسمية بالنجم المصري المحترف في صفوف الفريق محمد صلاح وبعد مساهمته في صعود الفريق على حساب غريمه مانشستر سيتي بمجموع المباراتين 5 - 1 .

وقالت صفحة "ليفربول" تعليقا على هدف صلاح أمس : "نتم في حضرة الملك المصري يا سادة #ليفربول :".

ونقلت صفحة "ليفربول" تصريحات لصلاح قال فيها : "أنا ألعب من أجل الفريق وأحاول التسجيل كل مباراة من أجل مساعدة الفريق للفوز بالمباريات. هذا أهم ما في يشغلني".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بشار الأسد .. درس تاريخي للطاغية والطغيان

جمال سلطان

ثلاثية (الخلافة، الجماعة ،الحزب) عند الإسلاميين

محمود سلطان

بشار.. في القمة العربية !!

فراج إسماعيل

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم

بلاد تحكمها الأساطير

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تلميحات باحتمالية إقالة مؤسس "فيس بوك" من منصبه
» محلل مصري تنبأ بالفرق المتأهلة لدور الـ4 بدوري الأبطال
» هكذا سخر فنان شهير من "ميسي" بسبب محمد صلاح
» تعليق "صلاح" بعد الفوز على مانشستر سيتي
» إحالة 36 شخصًا للمفتي تمهيدًا للحكم بإعدامهم
» الاتحاد الإنجليزي يلغي البطاقة الحمراء لـ"النني"
» بالفيديو.. "ذئاب" روما تفترس برشلونة بثلاثية
» بالفيديو.. "صلاح" يقود ليفربول لنصف نهائي "الأبطال"
» وزير الأوقاف يحذر العلماء الموفدين للخارج من هذا الأمر
» بالفيديو.. هدف «صلاح» مع ليفربول أمام مانشستر سيتي
» حقيقة الـ60 ألف شائعة في الـ3 أشهر الأخيرة

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)