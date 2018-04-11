الإبراشي يكشف أغرب ما فعلته شيرين أمام المحكمة أمس

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي وائل الإبراشي - مقدم برنامج "العاشرة مساءً " - عما فعلته الفنانة شيرين عبد الوهاب ودفاعها لتبرئة نفسها من التهمة التي تلاحقها بالإساءة للنيل .
وقال "الإبراشي" في برنامجه المذاع على قناة "دريم" إن شيرين استعانت بفيلم يسمى "عفريت عم عبده" للفنان الراحل إسماعيل ياسين ، وعرضت منه لقطة أمام هيئة المحكمة لإنقاذ نفسها حسب تعبيره .
وعرض "الإبراشي" المشهد المقصود الذي دار بين إسماعيل ياسين وأحد أبطال الفيلم ، حيث قال "ياسين" كلمة مشابهة تمامًا لما قالته شيرين.
وأشار الإبراشي إلى أنه كان يتمنى عدم وصول الأمر إلى المحكمة والاكتفاء بالاعتذار الذي قدمته شيرين .
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