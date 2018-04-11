مدرب الزمالك يتبرع بنسبة من مرتبه للإخوان

أحمد عادل شعبان
شن الإعلامي عبد الناصر زيدان - مقدم برنامج "كورة بلدنا" - هجومًا حادًا على الكابتن إيهاب جلال - المدير الفني لنادي الزمالك - متهمًا إياه بالانتماء لجماعة الإخوان .
وقال "زيدان" في برنامجه المذاع على قناة "الحدث اليوم" : "احنا الوحيدين اللي انفردنا في البرنامج دة وقلنا إن إيهاب جلال مش هينفع في الزمالك ولفت الأيام وأهو فشل فشلا ذريعا ".
وأضاف: "إيهاب جلال مدرب إخواني و وكيله إخواني وبيضحكوا على المصريين .. فلوسهم اللي بياخدوها من الزمالك بالملايين .. بيطلع منها نسبة للإخوان المسلمين الإرهابيين اللي بيحاربوا المصريين ودة كلام على مسؤوليتي".
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