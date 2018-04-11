محلل مصري تنبأ بالفرق المتأهلة لدور الـ4 بدوري الأبطال

أحمد عادل شعبان
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة للمحلل الرياضي خالد بيومي تنبأ فيها مسبقًا بالفرق المتأهلة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا .
وقال "بيومي" في تغريدة قبل أسابيع : "التأهل لروما وليفربول وأشبيلية والريال .. يلا سكرين شوت".
وتأهل روما وليفربول والريال بالفعل ، وتتبقى مباراة إشبيلية والعملاق الألماني بايرن ميونخ المقرر إقامتها اليوم ، لكي يتحدد ما إذا كان "بيومي" صدق في نبوءته بشكل كامل أم أن للبايرن رأي آخر.
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