محلل مصري تنبأ بالفرق المتأهلة لدور الـ4 بدوري الأبطال

11 أبريل 2018 - 08:27 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة للمحلل الرياضي خالد بيومي تنبأ فيها مسبقًا بالفرق المتأهلة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا .



وقال "بيومي" في تغريدة قبل أسابيع : "التأهل لروما وليفربول وأشبيلية والريال .. يلا سكرين شوت".



وتأهل روما وليفربول والريال بالفعل ، وتتبقى مباراة إشبيلية والعملاق الألماني بايرن ميونخ المقرر إقامتها اليوم ، لكي يتحدد ما إذا كان "بيومي" صدق في نبوءته بشكل كامل أم أن للبايرن رأي آخر.





