نيابة بنى سويف تأمر بتسليم فتاتين إلى أسرتيهما

11 أبريل 2018 - 08:42 ص

أمر المستشار عماد على المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف بتسليم فتاتين إلى أسرتهما تغيبتا عن منزلهما بسبب خلافات أسرية وإعادتهما شرطة النقل والمواصلات تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد بنى سويف بلاغًا من "س. س. م" مقيمة بدائرة مركز شرطة بنى سويف بغياب نجلتيها "ش. خ. م" 15 سنة و"ن. خ. م" 5 سنوات بسبب خلافات أسرية والمحرر عنهما المحضر اللازم إدارى مركز شرطة بنى سويف.



وردت معلومات لضباط مباحث محطة سكك حديد سوهاج بتواجد الطفلتين بنهاية رصيف محطة سوهاج، وتم العثور عليهما وإرسالهما لقسم شرطة محطة سكك حديد بنى سويف.



وأمر اللواء قاسم حسين مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم. وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم قسم شرطة محطة سكك حديد بنى سويف، وتم إرساله إلى مركز شرطة بنى سويف لعرضه على النيابة والتى أصدرت قرارها المتقدم