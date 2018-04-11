تعليقات مذهلة من "لمبارد" و"جيرارد" على محمد صلاح

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لم يفت 3 من أساطير الدوري الإنجليزي أن يشيدوا بالنجم المصري محمد صلاح ، وذلك بعد مساهمته في تأهل فريقه ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشستر سيتي .

وفي أثناء استضافة فرانك لامبارد - أسطورة تشيلسي - وريو فردناند - أسطورة مانشستر يونايتد  ، وستيفن جيرارد - أسطورة ليفربول - في أحد القنوات الإنجليزية لتحليل مباراة ليفربول و "السيتي " ، قال "جيرارد" : "الكرة التي أحرزها صلاح هدفا كان من الممكن أن تحتسب ركلة جزاء لساديو مانيه أو يحصل عليها دفاع السيتي لكن صلاح استغلها بالشكل الأمثل وسجل هدفًا مهما".

بينما قال "فيرديناند" : "صلاح غير طريقته في اللعب وقرر أن يكون حاسما ، فهو الآن لا يركز على المرواغات والمهارات لكنه يركز على إنهاء المباريات بشكل جيد .. إنه لا يفوت أي فرصة ليحسم المباراة لفريقه .. هو اختار أن يكون اللاعب الحاسم وليس المراوغ".

في نفس السياق قال فرانك لامبارد الذي زامل صلاح لفترة : "حين أتى صلاح لتشيلسي لم يحصل على الفرصة الكاملة لأنه حصر نفسه في دور الجناح ووقتها كان هناك العديد من اللاعبين الجيدين مثل إدين أزار الذي يملك الخبرة عنه ".

وأضاف: "الآن صلاح تحرر من مركز الجناح وبات يستطيع أن يُظهر ذكاءه ، وهذا كان واضحًا أثناء تسجيله هدف اليوم".

واستدرك : "عندما نشاهد ليونيل ميسي ننبهر بالأماكن التي يقف فيها .. صلاح بدأ يكرر نفس الأمر ويتمركز في الأماكن المثالية التي تعطيه فرصة الحصول على الكرة أمام المرمى".

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