كواليس اجتماع "إسماعيل" بنظيره الإثيوبي حول سد النهضة

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كشف السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بوزراء اللجنة العليا لمياه النيل، أمس الأول، ك للوقوف على مسار المفاوضات بشأن سد النهضة.

وقال "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الشارع المصري"، على قناة "الصحة والجمال"، إنه تمت مناقشة عدد من الجولات في المفوضات التي عقدت في الخرطوم يومي 4 و5 أبريل، وتقييمهما للمخرجات الخاصة باجتماع الخرطوم في ضوء المناقشات التي تمت خلاله وأيضًا التصور بالنسبة لمسار المفاوضات والاتفاقات التي تمت بين القيادة السياسية.

وترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وممثلي عدد من الجهات المعنية.


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