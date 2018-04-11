ارتفاع أسعار الدولار في البنوك

11 أبريل 2018 - 09:11 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 11 أبريل في البنوك.

وارتفع في مصرف أبوظبي الإسلامي 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 17.58 جنيه للشراء، و1768 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس، 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك التجاري الدولي عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع،

كما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع،

وظل سعر الدولار ثابتًا في بنكي البركة مصر وكريدي أجريكول مصر عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، وظل سعر الدولار ثابتًا أيضًا في بنك القاهرة عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

ويتوقع محللون أن يشهد الـدولار موجة جديدة من التراجع خلال الأسابيع المقبلة في ظل تراجع الطلب على العملة وارتفاع تدفقات العملات الصعبة على البنوك.