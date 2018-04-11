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معتز مطر: السيسي أنقذ مصر

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عرض الإعلامي محمد الباز، مقطع فيديو للإعلامي الإخواني معتز مطر وهو يشيد بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنقاذ مصر ويهاجم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأكد "مطر" في الفيديو الذي عرضه برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أنه كان قد اجتمع مع المعزول محمد مرسي وأخبره بأنه يجب أن يزور "الكاتدرائية" فرد عليه أحد كوادر الإخوان بأن الرئيس الأسبق حسني مبارك لم يزرها.

وقال "مطر": "مرسي شريك رئيسي في كل ما يحدث في البلاد، ويتحمل وزر كل شىء، لأنه كان أكتر شخص كان عنده فرصة تاريخية أنه يعمل حاجه ومعملهاش".

وأضاف "مطر" أن الفريق عبد الفتاح السيسي كان قد نصح مرسي أكثر من مرة ولكنه لم يستجب، قائلا: "هو السيسي لما أنقذ مصر، كان فاكر مرسي مانديلا".

شاهد الفيديو..

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