» ارتفاع درجات الحرارة اليوم

11 أبريل 2018 - 09:14 ص

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد حالة الطقس اليوم الأربعاء 11 أبريل، وبيان بحالة الطقس علي كافة الأنحاء.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، والوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على جنوب البلاد نهارًا، بارد ليلًا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية، وتكون كثيفة على بعض الطرق صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

فيما يأتى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 29

وسط الدلتا 16 29

الإسكندرية 15 27

بلطيم 15 27

مطروح 13 27

السلوم 15 32

سيوة 18 37

بورسعيد 15 23

دمياط 15 23

العريش 11 25

رفح 11 25

الإسماعيلية 15 29

السويس 16 29

رأس سدر 15 29

نخل 09 27

نويبع 20 27

طابا 17 26

كاترين 11 22

الطور 19 29

شرم الشيخ 21 28

الغردقة 19 29

مرسى علم 21 27

الفيوم 14 30

بنى سويف 15 31

المنيا 14 31

أسيوط 15 32

سوهاج 16 32

قنا 16 33

الأقصر 17 33

أسوان 19 34

أبوسمبل 18 34

الوادى الجديد 15 34

شلاتين 20 28

أبو رماد 21 27

رأس حدربة 22 26

حلايب 22 26