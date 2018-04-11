» تفاصيل مروعة عن اغتصاب طفل مصري على يد 6 باكستانيين

11 أبريل 2018 - 09:18 ص

كشفت الإعلامية سارة شلبي، تفاصيل اغتصاب طفل مصري يبلغ من العمر 9 سنوات على يد 6 باكستانيين في الكويت، مؤكدة أنهم تناوبوا عليه الاغتصاب لمدة عام كامل.

وأكدت "شلبي" في مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، أن والدة الطفل روت لها تفاصيل الواقعة، حيث إن أسرة الضحية كانت تمر بظروف اقتصادية سيئة فالأولاد كانوا يلعبون في الشوارع.

وأضافت "شلبي"، أن 6 شباب باكستانيين تناوبوا على اغتصاب الطفل لمدة عام كامل حيث كانوا يهددونه بقتله وبذبح أسرته، فلاحظت والدة الطفل أن نجلها أصبح عدوانيا ويبتول لا إراديا فسألته عما حدث فحكي لها تفاصيل الواقعة.

وأشارت إلى أنه تم القبض على متهم واحد فقط، لافتا إلى أن أهل الباكستاني يحاولون التفاوض مع أهل الطفل حتى يتنازلوا عن القضية لكن الأسرة تصر على موقفها.

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