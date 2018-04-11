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مسئول عن وفاة طفل ببالوعة صرف: "الحرامي السبب"

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عقب مصطفى بيومي رئيس حى شبرا الخيمة بالقليوبية، على وفاة الطفل "مصطفى" داخل بالوعة صرف قائلاً: "الحرامي الذى سرق غطاء بلاعة الصرف الصحي هو المسئول عن وفاة الطفل مصطفى، وليس الحى، رافضًا اتهام إدارة الحي بالفساد والإهمال.

 وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، مع الإعلامي محمد الباز، أن شركة الصرف الصحي بالحي ليست مقصرة وتقوم بمجهودها على أكمل وجه، لافتًا إلى أنه يسرق يوميًا أكثر من 20 غطاء صرف.

 ومن جهته عقب  الإعلامي محمد الباز، علي تصريحات رئيس الحي قائلا: "دم هذا الطفل فى رقبة الجميع بلا استثناء بدءًا من رئيس الحي مرورًا بهيئة الصرف والطب الشرعي"، مشيدا بموقف مأمور قسم حى ثان شبرا الذي رفض تغطية المسئولين للحى لبلاعة الصرف لطمس معالم الجريمة.

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