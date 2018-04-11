  • الأربعاء 11 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر12:00 م
بحث متقدم
ارشفية

اليوم.. عودة الرحلات الروسية لـ"مصر"

حادث قطار القليوبية

اشتعال النيران في قطار بالأقصر

أشرف عبد الغفار

قيادي إخواني : توهمنا أننا شعب الله المختار

محمد صلاح

أغلفة الصحف البريطانية ترقص بهدف "صلاح"

تحطم مروحية عسكرية سورية ومصرع كافة أفراد طاقمها

مصرع 200 شخص في تحطم طائرة عسكرية بالجزائر

كوبر

أزمة بين "كوبر" و"كاف".. تعرف على السبب

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

مفاجأة.. الحكومة الجديدة قد ترأسها سيدة

الإعلامي سيد علي

سيد على يعرض صورة صادمة لمهندس شهير مُشرد

الإعلامي معتز الدمرداش

معتز الدمرداش يرقص على الهواء

ممدوح إسماعيل

نائب الأذان: رجوع مرسي تحوّل إلى حلم

شاهد..

أغلفة الصحف البريطانية ترقص بهدف "صلاح"

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

آخر تطورات إصابة «محمد صلاح»

#

"صلاح" و"كريستيانو" يتصدران الصحف البرتغالية

#

صلاح النسخة الأرجنتينية لـ"ميسي"

#

محمد صلاح لم ينس من أين بدأ

تناولت الصحف العالمية باهتمام بالغ صعود ليفربول الإنجليزي إلى ربع نهائى دوري أبطال أوروبا، وأشادت الصحف البريطانية بتألق ومهارة النجم المصري محمد صلاح الذي تمكن هز شباك مانشستر سيتي في دور الذهاب والإياب.

وأبرزت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تأهل ليفربول وقالت: "محمد صلاح وروبرتو فيرمينو يرسلان فريق يورجن كلوب إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد أن قاوموا بالعودة في الشوط الثاني".

وقالت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، بالمستوي المتميز الذي قدمه محمد صلاح في لقاء اليوم، ووضعت الصحيفة صورة صلاح على الغلاف بعنوان " العظيم محمد صلاح يخرس السيتي، صلاح يرسل ليفربول إلى السيمي فاينال بعد إقصاء جوارديولا".

وفي تقرير لـ"ميرور" قالت: "صلاح حاسم مرة أخرى".

وتحدثت صحيفة "ذا صن" البريطانية قائلة: "محمد صلاح يضرب مرة أخرى لينقل فريق يورجن كلوب إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عشر سنوات".

جدير بالذكر أن صلاح تمكن من أحراز هدفين في شباك مانشستر سيتي في لقائي الذهاب والعودة، كما أستطاع صناعة هدف أخر، كما حصد اليوم جائزة هدف الشهر لنادي ليفربول، وحصد جائزة لاعب شهر مارس للدوري الإنجليزي الممتاز.
شاهد..






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بشار الأسد .. درس تاريخي للطاغية والطغيان

جمال سلطان

ثلاثية (الخلافة، الجماعة ،الحزب) عند الإسلاميين

محمود سلطان

بشار.. في القمة العربية !!

فراج إسماعيل

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم

بلاد تحكمها الأساطير

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» سيدة أمام المحكمة: "حماتي أصابتني بالجنون"
» طعن أمين مخازن قصر ثقافة أسيوط بسكين في مكتبه
» تفاصيل صادمة لاعتداء عائلة برلماني علي كهربائي
» حبس طبيبة غينية 5 سنوات خدعت النساء بالحمل
» اختفاء أشهر فيديو في العالم من اليوتيوب بسبب "قراصنة"
» تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة "زعيم التغيير"
» علاقة جنسية لـ"ترامب" وراء اقتحام مكتب محاميه الشخصي
» تفاصيل مروعة عن اغتصاب طفل مصري على يد 6 باكستانيين
» إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارتين بالفيوم الصحراوى
» كسرالبصل أمام الأبواب لطرد رياح الخماسين بالقصير
» ارتفاع درجات الحرارة اليوم

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)