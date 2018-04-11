أغلفة الصحف البريطانية ترقص بهدف "صلاح"

11 أبريل 2018 - 09:30 ص

تناولت الصحف العالمية باهتمام بالغ صعود ليفربول الإنجليزي إلى ربع نهائى دوري أبطال أوروبا، وأشادت الصحف البريطانية بتألق ومهارة النجم المصري محمد صلاح الذي تمكن هز شباك مانشستر سيتي في دور الذهاب والإياب.

وأبرزت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تأهل ليفربول وقالت: "محمد صلاح وروبرتو فيرمينو يرسلان فريق يورجن كلوب إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد أن قاوموا بالعودة في الشوط الثاني".

وقالت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، بالمستوي المتميز الذي قدمه محمد صلاح في لقاء اليوم، ووضعت الصحيفة صورة صلاح على الغلاف بعنوان " العظيم محمد صلاح يخرس السيتي، صلاح يرسل ليفربول إلى السيمي فاينال بعد إقصاء جوارديولا".

وفي تقرير لـ"ميرور" قالت: "صلاح حاسم مرة أخرى".

وتحدثت صحيفة "ذا صن" البريطانية قائلة: "محمد صلاح يضرب مرة أخرى لينقل فريق يورجن كلوب إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عشر سنوات".

جدير بالذكر أن صلاح تمكن من أحراز هدفين في شباك مانشستر سيتي في لقائي الذهاب والعودة، كما أستطاع صناعة هدف أخر، كما حصد اليوم جائزة هدف الشهر لنادي ليفربول، وحصد جائزة لاعب شهر مارس للدوري الإنجليزي الممتاز.

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