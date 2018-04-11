  • الأربعاء 11 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:55 ص
بحث متقدم
حادث قطار القليوبية

اشتعال النيران في قطار بالأقصر

أشرف عبد الغفار

قيادي إخواني : توهمنا أننا شعب الله المختار

محمد صلاح

أغلفة الصحف البريطانية ترقص بهدف "صلاح"

تحطم مروحية عسكرية سورية ومصرع كافة أفراد طاقمها

مصرع 200 شخص في تحطم طائرة عسكرية بالجزائر

كوبر

أزمة بين "كوبر" و"كاف".. تعرف على السبب

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

مفاجأة.. الحكومة الجديدة قد ترأسها سيدة

الإعلامي سيد علي

سيد على يعرض صورة صادمة لمهندس شهير مُشرد

الإعلامي معتز الدمرداش

معتز الدمرداش يرقص على الهواء

ممدوح إسماعيل

نائب الأذان: رجوع مرسي تحوّل إلى حلم

الإبراشي

سر انقطاع البث عن برنامج "الإبراشي"

بالصور..

كسرالبصل أمام الأبواب لطرد رياح الخماسين بالقصير

قبلي وبحري

كسر البصل أمام الأابواب بالقصير
كسر البصل أمام الأابواب بالقصير

حسن حمدان

أخبار متعلقة
#

برلمانية: الرقص أحسن من حاجة تانية

#

العناية الإلهية تنقذ طفلا من الموت بعد دهسه سيارة

#

"خطوة أن يخسر السيسي منصبه غير واردة"

#

بالصور.. المحامين الجدد أمام النقابة لأداء اليمين

القصير

شم النسيم

رياح الخماسين

وضع البصلة

يأتى شم النسيم كل عام وكل محافظة ومدينة لها عاداتها وتقاليدها لكن فى مدينة القصير جنوب محافظة البحرالأحمر ، تقوم السيدات من ربات البيوت ، بوضع بصلة صباح يوم شم النسيم أمام باب الشقة أو المنزل وذلك لطرد رياح الخماسين كما يعتقدون

هناء على من مدينة القصير أكدت للمصريون أن أهالى القصير توجد عندهم عادات وتقاليد متوارثة منذ القدم ، وتقوم ربات البيوت بمارسة هذه العادات فى كل مناسبة والحفاظ على عملها .

وأضافت أن يوم شم النسيم ،تقوم ربة المنزل بوضع بصلة أمام باب الشقة أو المنزل فى الصباح الباكر ، ثم بعد ساعتين تقوم بكسر البصلة ووضع كمية مياه قليلة عليها وتتركها فى الهواء الطلق لآخر اليوم ، لافتة إلي اعتقاد ربات البيوت فى القصير أن هذه البصلة تطرد رياح الخماسين وتجلب الحظ بالعام الجديد ويبقى عام بدون رياح أو أتربة.

وأوضحت أنه فى آخر النهار إما أن الرياح تطرد البصلة أو تقوم ربه المنزل برفعها ووضعها فى صندوق القمامة ، وتجد صناديق القمامة مكتظة بالبصل المكسور ، ورائحه العمارات السكنية ومداخلها بالبصل.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بشار الأسد .. درس تاريخي للطاغية والطغيان

جمال سلطان

ثلاثية (الخلافة، الجماعة ،الحزب) عند الإسلاميين

محمود سلطان

بشار.. في القمة العربية !!

فراج إسماعيل

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم

بلاد تحكمها الأساطير

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» سيدة أمام المحكمة: "حماتي أصابتني بالجنون"
» طعن أمين مخازن قصر ثقافة أسيوط بسكين في مكتبه
» تفاصيل صادمة لاعتداء عائلة برلماني علي كهربائي
» حبس طبيبة غينية 5 سنوات خدعت النساء بالحمل
» اختفاء أشهر فيديو في العالم من اليوتيوب بسبب "قراصنة"
» تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة "زعيم التغيير"
» علاقة جنسية لـ"ترامب" وراء اقتحام مكتب محاميه الشخصي
» تفاصيل مروعة عن اغتصاب طفل مصري على يد 6 باكستانيين
» إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارتين بالفيوم الصحراوى
» كسرالبصل أمام الأبواب لطرد رياح الخماسين بالقصير
» ارتفاع درجات الحرارة اليوم

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)