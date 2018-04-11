» كسرالبصل أمام الأبواب لطرد رياح الخماسين بالقصير

11 أبريل 2018 - 09:32 ص

يأتى شم النسيم كل عام وكل محافظة ومدينة لها عاداتها وتقاليدها لكن فى مدينة القصير جنوب محافظة البحرالأحمر ، تقوم السيدات من ربات البيوت ، بوضع بصلة صباح يوم شم النسيم أمام باب الشقة أو المنزل وذلك لطرد رياح الخماسين كما يعتقدون

هناء على من مدينة القصير أكدت للمصريون أن أهالى القصير توجد عندهم عادات وتقاليد متوارثة منذ القدم ، وتقوم ربات البيوت بمارسة هذه العادات فى كل مناسبة والحفاظ على عملها .

وأضافت أن يوم شم النسيم ،تقوم ربة المنزل بوضع بصلة أمام باب الشقة أو المنزل فى الصباح الباكر ، ثم بعد ساعتين تقوم بكسر البصلة ووضع كمية مياه قليلة عليها وتتركها فى الهواء الطلق لآخر اليوم ، لافتة إلي اعتقاد ربات البيوت فى القصير أن هذه البصلة تطرد رياح الخماسين وتجلب الحظ بالعام الجديد ويبقى عام بدون رياح أو أتربة.

وأوضحت أنه فى آخر النهار إما أن الرياح تطرد البصلة أو تقوم ربه المنزل برفعها ووضعها فى صندوق القمامة ، وتجد صناديق القمامة مكتظة بالبصل المكسور ، ورائحه العمارات السكنية ومداخلها بالبصل.