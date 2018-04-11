«الاتحاد» يكشف مصير لاعبي الزمالك المعارين

11 أبريل 2018 - 09:38 ص

كشف محمد مصليحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن غياب ثنائي الفريق رزاق سيسيه وأحمد كابوريا، عن مباراة الزمالك المقبلة، بسبب الاتفاق مسبق مع نادي الزمالك قبل انضمامهما للفريق.

وأضاف "مصليحي"، خلال مداخله هاتفية مع برنامج "كورة كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة، عبر قناة مصر "الأولى" قائلاً: "كلمة شرف تمنع رزاق سيسيه وكابوريا من المشاركة مع الاتحاد أمام الزمالك".

وتابع: نسعي الفترة المقبلة للتعاقد مع أربعة لاعبين سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم صفوف زعيم الثغر في الموسم المقبل.