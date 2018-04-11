» تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة "زعيم التغيير"

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أعلن إيهاب جلال المدير الفنى لنادي الزمالك، قائمة فريقه لخوض مباراة الاتحاد السكندري، والمقرر إقامتها غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 31، والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.

وضمت قائمة 21 لاعبا:

هم: في حراسة المرمى: أحمد الشناوى - محمود عبد الرحيم "جنش"

 وفي الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – معروف يوسف – حمدي النقاز – احمد فتوح

وفي خط الوسط محمود عبد العاطى "دونجا" – طارق حامد – محمود عبد العزيز – أحمد مدبولي – أحمد داودا – عماد فتحي – أيمن حفني – محمد الشامي – عبد الله جمعة – محمد عنتر.  

وفي الهجوم أوباما – باسم مرسي – كاسونجو


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