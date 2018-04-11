» علاقة جنسية لـ"ترامب" وراء اقتحام مكتب محاميه الشخصي

11 أبريل 2018 - 09:42 ص

كشفت تقارير لوسائل إعلام أمريكية عن السبب وراء اقتحام الشرطة أمس لمكتب مايكل كوهين المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتة إلى أن علاقة جنسية جديدة وراء هذا الاقتحام.

وأوضحت صحيفة "ذا تايمز" الأمريكية، أنه يعتقد أن هناك رشوة قدمت لكارين ماكدوجال حتى تلتزم الصمت بخصوص علاقتها مع الرئيس الأمريكي.

وكان عناصر "إف بى آي" الذين داهموا مكاتب مايكل كوهين في نيويورك، يسعون للحصول على وثائق تتعلق بما إذا كان المحامى قد دفع رشوة إلى ماكدوجال والعارضة ستيفانى كليفورد، الشهيرة بستورماى دانيالز، التى كانت قد كشفت تفاصيل علاقتها الحميمية مع ترامب.

وذكرت ماكدوجال فى وقت سابق، أنها تلقت مبلغ 150 ألف دولار من قبل ناشر "ناشونال إنكوايرر" للحصول على تفاصيل علاقتها مع ترامب، إلا أن القصة لم تنشر أبدا.

وتزعم بعض التقارير أن كوهين دفع 130 ألف دولار قبل انتخابات عام 2016 لممثلة الأفلام الإباحية دانيالز التى تدعى أن ذلك كان بهدف إسكاتها بشأن العلاقة المزعومة مع ترامب.

وكوهين هو المحامى الخاص لترامب وكاتم أسراره منذ سنوات طويلة، ويسدى له المشورة حول العقارات والأمور الخاصة، واستمر بتقديم المساعدة له حتى بعد وصوله إلى البيت الأبيض.