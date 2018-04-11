كثافات مرورية بمحاور الجيزة

11 أبريل 2018 - 09:49 ص

شهدت محاور الجيزة كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين، للقادم ومتجه من القاهرة بسبب زيادة الأحمال، ويفضل كوبرى الجلاء بديل مرورى كما ظهرت كثافات أعلى كوبرى عباس للمتجه إلى القاهرة بسبب منطقة المدارس.

كما أصيبت حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو بأزمة مرورية بسبب مجمع مدارس الزمالك وظهرت كثافات مرتفعة بمحور صفط اللبن ومنطقة محيط جامعة القاهرة، وأيضًا تظهر بعض الكثافات أعلى كوبرى الجيزة فى الاتجاه المؤدى لمستشفى الرمد.

كما ظهرت كثافات مرورية فى شارع الهرم، لذلك يفضل شارع فيصل كبديل جيد، كما ظهرت كثافات بميدان الرماية بسبب وجود مجمع مدارس بطريق الفيوم الصحراوى.