اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بـ"الاتجار في البشر"

11 أبريل 2018 - 09:59 ص

تباشر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مرافعة دفاع 22 متهمًا من أصل 41 فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاتجار بالبشر".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود.

وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 41 متهمًا إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين فى ارتكاب جرائم الاتجار فى البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.