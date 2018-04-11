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فتح باب الترشح لعضوية صندوق العاملين بجامعة المنيا

قبلي وبحري

جامعة المنيا
جامعة المنيا

جمال زكى

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1026مرشحا بانتخابات اتحاد طلاب جامعة المنيا

أعلن الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا عن فتح باب الترشح لانتخاب عضوًا ممثلاً عن الجامعة لمجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس ويستمر فح الباب حتى يوم الأحد المقبل، الموافق الخامس عشر من ابريل الجارى، على أن تعقد الانتخابات يوم الأربعاء الثامن عشر من  نفس الشهر  بمقر مركز تكنولوجيا المعلومات بالحرم الجامعي.

وأوضح الدكتور "أبو المجد" أنه يشترط أن يكون المتقدم للترشح من العاملين الدائمين سواءً بقطاع التعليم أو المستشفيات مع تقديم طلب باسم السيد المهندس أمين عام الجامعة موضحًا به بيانات المترشح، وأن يكون لم يوقع عليه جزاء أو عقوبة قانونية من قبل.

وشكلت الجامعة لجنة لتلقي طلبات الترشح والاشراف علي العملية الانتخابية من عماد محمد زكي رئيسًا وعضوية كل من والعميد أسامة فوزي وعبد الناصر حسان ومحمد عبد الرحمن ومدحت جمال ومؤمن سيد وعلي عبد الله.

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