مفاجأة.. الحكومة الجديدة قد ترأسها سيدة

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أكد سليمان جودة، الكاتب الصحفى أن حالة من التخوف والترقب تنتاب كل مسئول فى الحكومة الحالية بهذه الفترة، مشيرًا إلى أن الأمر سيستمر حتى يحلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية فى شهر يونيو المقبلة، وذلك لأن هناك تأكيد جازم بوجود تحركات قادمة وتغيرات حكومية وتنفيذية ستشهدها الفترة الرئاسية الجديدة.

وأضاف جودة خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "سياسات الرئيس"، قائلا: "الترقب هو ميزة الستين القادمين خصوصاً مستوى الحكومة، الذى يمتلئ كل يوم بتخمين شكل الجديد القادم، ابتداء من أن سيدة سوف ترأس الحكومة الجديدة، ومرورًا بأن المهندس شريف إسماعيل مستمر فى مكتبه".

وتابع قائلا: "ليس هناك مسئول فى البلد، فيما دون الرئيس، إلا ويتحسس كُرسيه فى كل صباح، ليس لأنه يشعر بأنه مُقصر فى شىء، وإنما لأن هناك إحساسًا يسود فى الشارع السياسى بأن تغييرات واسعة تلوح معالمها فى الأفق من بعيد، وكأنها سحابة تتشكل فى السماء وتستجمع نفسها لتهطل بالمطر على الناس ,فى السنوات الأربع التى تبدأ من 2 يونيو، هى أربع سنوات من الذهاب إلى الهدف، من أول يوم فيها إلى آخر يوم.. ومع رئيس مثل الرئيس السيسى يعرف الانضباط، والالتزام، والجدية، بحكم الخلفية العسكرية القادم منها، تصبح السنوات الأربع مضروبة فى اثنين.. غير أن الرئيس لا يمكن أن يضربها وحده فى اثنين، مهما كانت قدراته، ولكنه يفعل ذلك بأدوات تتمثل فى فريق عمل يُسعفه، ثم فى سياسات يطبقها هذا الفريق وتكون قادرة على الوصول به إلى الهدف".


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