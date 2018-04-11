» تفاصيل صادمة لاعتداء عائلة برلماني علي كهربائي

11 أبريل 2018 - 10:08 ص

روي مواطن يدعى "محمد درويش"، كهربائي، تفاصيل اتهامه لعائلة عضو مجلس النواب "محمد العتماني"، بالاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء.

وقال "درويش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاصمة"، المذاع عبر فضائية "العاصمة"، إن بعض الأشخاص استدرجوه واختطفوه، واعتدى عليه شقيق النائب بسلاح أبيض، مشددًا على أنه حرر محضرًا بالواقعة.

وفي نفس السياق، نفى عضو مجلس النواب كل ما حدث، متهما هذا المواطن بأنه يدعي عليهم.

ورفض هذا المواطن محاولة تامر عبد المنعم، مقدم البرنامج للصلح على الهواء مباشرة، مشددًا على أنه يريد حقه بالقانون.