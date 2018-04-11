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حبس طبيبة غينية 5 سنوات خدعت النساء بالحمل

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وكالات

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تمكنت سيدة غينية من الحصول على آلاف الدولارات من السيدات بالنصب من خلال خداعهم واقناعهم بالحمل.

وصدر حكم قضائي من محكمة غينية بالسجن خمس سنوات ضده.

وكانت الشرطة في غينيا قد اعتقلت في يناير الماضي امرأة تدعى نا فانتا كامارا أعطت النساء غير القادرات على الحمل خلطة من الأعشاء التي تسبب الانتفاخ وتجعلهن يبدون كحوامل.

وكانت تحصل على نحو 33 دولارا من كل مريضة في بلد متوسط الدخل فيه 48 دولارا شهريا.

وتظاهرت مئات السيدات خارج مركز الشرطة الذي احتجزت فيه كامارا في كوناكري عاصمة غينيا.

ويعتقد أن أكثر من 700 من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 17 و45 تأثرن بـ "علاج" كامارا من أجل الحمل.

ويعكس هذا العدد الكبير مدى الاعتماد في غينيا وغيرها من دول أفريقيا على المعالجين التقليديين.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في عام 2006 إن 80 بالمئة من الأفارقة يعتمدون على الطب التقليدي.

وقالت إحدى المحتجات حينئذ لبي بي سي :"مر عام منذ ذهبنا لرؤيتها للمرة الأولى حيث أعطتنا أعشاب جعلتنا نصاب بالقيء، وبمواصلة تناول الأعشاب أصبن بالانتفاخ ولدى زيارتها لمست بطوننا وأعلنت حملنا."

وأضافت قائلة إن كامارا طلبت منا عدم رؤية طبيب وتلقت هدايا من الدجاج للتعبير عن شكر هؤلاء النساء لها.

وبعض هؤلاء النساء بدون كحوامل لمدد تراوحت بين عام و16 شهرا.

وفحص طبيب تابع للشرطة 47 من الضحايا، وقال إنهن يواجهن تعقيدات استخدام العلاج لوقت طويل.

وبينما رأت الشرطة أنها حققت آلاف الدولارات مما فعلته، أصرت كامارا على أنها لم ترتكب أي خطأ.

وقالت للصحفيين في كوناكري :" لقد بذلت جهدي لمساعدة هؤلاء النساء على تحقيق أحلامهن، ولكن الأمر في يد الله."


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