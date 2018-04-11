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"الإرهاب بين الفكر والقانون".. مؤتمر بجامعة المنيا

قبلي وبحري

جامعة المنيا
جامعة المنيا

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تبدأ ظهر اليوم، فعاليات المؤتمر الأول الذى تنظمه كلية الحقوق بجامعة المنيا حول مواجهة الرهاب بين "الفكر والقانون"، والذى يستمر لمدة يوم واحد بمركز المؤتمرات بالجامعة  حيث يشهد المؤتمر السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة الأسبق وأحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق ووزير التعليم العالى الأسبق، والدكتور أنس جعفر رئيس جامعة بنى سويف الأسبق واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق، واللواء محمد القضاوى مدير أكاديمية الدفاع الوطني وعدد كبير من رجال القانون والسياسة.

وقال الدكتور جمال أبو المجد إن المؤتمر يناقش عدة محاور من أبرزها دور المنظمات الدولية فى  مكافحة الإرهاب والجهود  التى تبذلها مصر من أجل القضاء على الإرهاب  دور الجامعات فى توعية الطلاب بهمية ممارسة العمل القانونى والسياسى خارج الجامعة.  

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