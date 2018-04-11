إعلامي للمصريين: "بتجيبوا الفلوس منين"

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شم النسيم

تامر أمين

أبدى الإعلامي تامر أمين اندهاشه من الإحصائية التي أكدت أن المصريين أنفقوا  مليار جنيه على الفسيخ خلال شم النسيم، متسائلا: "أنتو بتجيبوا الفلوس دي منين؟".

 وأضاف "أمين" خلال برنامجه "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مخاطبا الشعب الصمري: "لا بجد جبتوا الفلوس دي منين يا مصريين، أمال حكاية مش لاقيين ناكل ومش لاقيين نشرب. والأسعار غالية، لا صحيح بيني وبينكم جبتم منين الفلوس اللي اتصرفت على الفسيخ إمبارح دي".

 وتابع أمين: "مليار جنيه صرفوها المصريين على "العفونة"، أنا مش بهذي الرقم ده صحيح، وخارج من مؤسسات حكومية رسمية، كيلو الفسخ وصل 200 جنيه في المحلات الصغيرة، أما المحلات المشهورة وصل فيه السعر لأكتر من 250 جنيهًا"

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