هذا ما طلبه سبعيني من مذيع على الهواء

11 أبريل 2018 - 10:16 ص

طلب متصل يدعى سمير، والبالغ من العمر 70 عامًا، من الإعلامي محمد محفوظ بأن يبحث معه علي عروسة قائلاً: "كل اللى أنا عايزه من الدنيا إني أتجوز".

وتابع "سمير" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "منهج حياة" المذاع على فضائية "العاصمة"، أنه لم يتزوج قبل ذلك، موضحًا أن هناك ظروفا معيشية منعته من الزواج حتى الآن.

من جانبه علق الدكتور محمد وهدان، أحد علماء الأزهر الشريف، ضيف البرنامج ، على ما قاله المتصل قائلا: "من حق الحاج سمير أن يتزوج، بدل ما يعمل حاجة حرام، ووعد مني إن هكتب كتابه".

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