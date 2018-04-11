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البرعى يستحضر أجرأ تصريح للفنان العالمى عمرالشريف

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أشاد نجاد البرعى المحامى والحقوقى بمقوله الفنان الراحل العالمى عمر الشريف والتى صرح فيها بأنه يكره الماديات وبشكل خاص الأموال.

واستحضر البرعى خلال تغريدته على موقع التدوينات المصغرة تويتر  المقولة الخاصة بالفنان الراحل: "أنا مبحبش الفلوس وفلوس الفن  مش حلال", والذى أعتبره البرعى أجرأ تصريح فى تاريخ الفن على الإطلاق قاله عمر الشريف خلال لقائه بأحد البرامج التليفزيونية على القناة الثانية المصرية الفضائية.

وجدير بالذكر حلت بالأمس الذكرى الـ86 لميلاد الفنان العالمى عمر الشريف الذى ولد فى 10 أبريل 1932، وبدأ مشواره الفني بالسينما المصرية في خمسينيات القرن الماضي، وانطلق إلى العالمية في بدايات الستينيات، حيث شارك في أفلام مثل "لورانس العرب" و"الدكتور جيفاغو", وحصل أيضًا على "جولدن جلوب" للمرة الثالثة سنة 1966، كأفضل ممثل في فيلم درامي عن دوره في فيلم "الدكتور جيفارا", وتوفي عمر الشريف في عام 2015 عن عمر ناهز الـ83 عاما.

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