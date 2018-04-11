نقيب الصحفيين: أساند عادل صبري وأدعم الحريات

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أكد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة في اجتماعه، مساء أمس، دعمه لحرية الصحافة، مؤكدًا أنه يتابع عن كثب المشكلة التي تعرضت لها صحيفة "المصري اليوم" وموقع "مصر العربية".

وطالب المجلس تفعيل المادة 71 من الدستور وتفعيل التفاهم بين النائب العام ونقابة الصحفيين في لقاء النقيب والنائب العام الذي عقد مؤخرًا، وتم خلاله الاتفاق بعدم جواز الحبس في قضايا النشر ورفض دفع أية كفالات في قضايا النشر.

كما أكد المجلس في بيان له رفضه ازدواجية العقوبات فيما يخص صحيفة المصري اليوم ما بين قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وبين النيابة العامة، ويتفق مجلس النقابة مع قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإحالة الأمر لنقابة الصحفيين لاتخاذ ما تراه بعيدًا عن ساحات القضاء، كما طالب مجلس النقابة بالتنازل عن كل البلاغات المقدمة في هذا الصدد والتضامن مع صحيفة المصري اليوم في تقديم التماس لإيقاف الغرامة المالية بعد التزام مؤسسة المصري اليوم بكل قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما أكد المجلس مساندته الكاملة للزميل عادل صبري رئيس تحرير مصر العربية واتخاذ كل الإجراءات القانونية والنقابية وتقديم كل الدعم والعون له حتى تظهر الحقيقة كاملة.

ويعلن مجلس نقابة الصحفيين وقوفه إلى جوار كل الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا على اعتبار أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته مع تسخير كل إمكانيات النقابة لصالح كل الزملاء.


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