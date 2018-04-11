أزمة بين "كوبر" و"كاف".. تعرف على السبب

11 أبريل 2018 - 10:22 ص

وقع خلاف بين الأرجنتيني هيكتور كوير المدير الفني لمنتخب مصر، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب تأجيل بعض مباريات الدوري ما أدى إلى تشتت أفكار الجهاز الفني فبل ودية الكويت المرتقبة مايو المقبل.

وتسبب "كاف" والتعديلات الأخيرة على بطولتىّ دورى الأبطال والكونفدرالية، فى تأجيل عدد من مباريات المصرى أهمها أمام الأهلى والإسماعيلى ولم يتحدد موعد جديد لها حتى الآن، بجانب إقامة جولة فى شهر مايو المقبل، ما يُهدد انتهاء الدورى فى الموعد المحدد له يوم 21 مايو المقبل.

ويسعى اتحاد الكرة بالاتفاق مع لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين لإيجاد حل هذه الأزمة حفاظًا على برنامج استعداد الفراعنة.