ضربة موجعة من "فيفا" للزمالك

11 أبريل 2018 - 10:24 ص

هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" مسئولي نادي الزمالك، بدفع غرامة قدرها 500 ألف دولار أي ما يوازى 9 ملايين جنيه، لمديره الفني الأسبق البرتغالي فيريرا.

يأتي هذا بعدما تقدم المدير الفني بشكوى للاتحاد تفيد بعدم حصوله على هو ومعاونيه على مستحقات مادية متأخرة له

في السياق ذاته أكد مسئولو الزمالك أن المدرب فسخ تعاقده مع النادي ورفض الحصول على أمواله بالجنيه المصرى.

وحدد لجنة فض المنازعات بالاتحاد بالفصل في تلك الشكوى خلال الفترة المقبلة حال عدم إرسال الزمالك الرد قبل 24 أبريل الجاري.