بهذه الكلمة وصف علي جمعة الخلافة الإسلامية

11 أبريل 2018 - 10:27 ص

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، أن الخلافة الإسلامية أمر واقع حدث بالفعل لا يمكن إنكاره، ومن يعترض عليها أو يرفضها فهو ينكر الواقع.

وقال"جمعة" خلال حواره ببرنامج "والله أعلم" على فضائية "سي بي سي إكسترا": "من يقول إننا كنا في ضلال مبين في عصر الخلافة فهو لا يفهم شيئا في التاريخ أو الجغرافية".

وتابع جمعة قائلا: "السؤال الآن "ماذا نفعل في هذا الوقت بعد أن أصبحنا في ظرف زمني مختلف نريد خلاله تحقيق مصالح الإسلام والمسلمين؟ لكن دون أن نضع منهجا من عندنا".