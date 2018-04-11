بهذه التغريدة تضامن ممدوح حمزة مع الصحفيين المحبوسين

11 أبريل 2018 - 10:28 ص

تضامن المهندس ممدوح حمزة الناشط السياسي، مع عدد من الصحفيين المحبوسين داخل السجون مؤكدًا أن المشكلة ليست فى شخصياتهم أو أسمائهم ولكن الأزمة تكمن فى المهنة التى يعملون بها.

وقال حمزة خلال تغريدته على موقع لتدوينات المصغرة تويتر: "المشكلة ليست في محمد أوكسجين أو شوكان المشكلة في الكاميرا التي بين أيديهم".

وشهد المنشور عدد من تعليقات نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فقال مجاهد أحمد: المشكلة ليست فيهم ولكن فى أننا لا نعرف نسيان خلافاتنا أو لا نستطيع قول كلمة حق لهم".

وأضاف علاء على قائلا: "الخوف هو محصلة ما فى قلوبنا ربنا معاهم"، وتابع أحمد زغلول قائلا: "بل قد تكون المشكلة فى الكاميرا أتفق معك".