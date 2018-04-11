بالفيديو.. شوبير يفتح النار على مرتضى منصور

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شوبير

صدي البد

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة نارية للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قائلا له: "اللي بقوله عن نادي الزمالك واقع ومحدش غلط فيك".

وأكد "شوبير" خلال برنامج "مع شوبير " المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه لم يجرح في مرتضى منصور ولكنه ينتقد طريقة الإدارة التي تحدث في النادي حيث تم التعاقد مع 68 لاعبًا على مدى 4 مواسم فقط.

وأَضاف شوبير موجها حديثه لرئيس الزمالك  قائلا: "إيه  التجريح اللي بنجرحه فيك، عمر الدنيا ما تمشي في اتجاه واحد، ولو كده كان ربنا خلق الدنيا كلها مسيحين أو مسلمين".

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