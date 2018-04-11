سيدة تقتل زوجها بطعنة غادرة في مشادة كلامية

11 أبريل 2018 - 10:33 ص

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة على يد زوجته بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، بطعنات نافذة في الصدر.

وردت معلومات للواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، تفيد بوصول "ح.أ.أ.م.ص" 29 سنة، فلاح، ومقيم بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، لمستشفي كفر الشيخ العام، مصابًا بجرح نافذ بالجهة اليسري من الصدر، واشتباه نزيف بالصدر، واشتباه نزيف بالغشاء البللورى للقلب، وتوفى عقب وصوله المستشفي متأثرًا بجراحه.

وبسؤال شقيق المجني عليه "عبد الله" 32 سنة، اتهم زوجة شقيقه المتوفى "ع.ع.ش.أ" 21 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات الناحية، بأنها وراء ارتكاب الواقعة.

وبتكثيف الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وأقرت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين المجني عليه بسبب المعيشة، تطورت إلي حد المشاجرة، قامت على إثرها بالتعدي عليه بآلة حادة "سكين" خاص بمنزلها، أسفر عن وفاته.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.