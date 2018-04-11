تصريح صادم من "الجبلاية" بشأن واقعة "النني"

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قال ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري، إنه من الصعوبة تطبيق بعض القوانين كما يحدث في الدوريات الأوربية، بحيث يستطيع النادي التقدم بتظلم لرفع الإنذار أو الطرد عن أحد لاعبيه مثلما حدث مع محمد النني في أرسنال".

وأضاف "سويلم" خلال مداخله هاتفية لبرنامج "مساء الأنوار" الذى يقدمه الإعلامي مدحت شلبي والمذاع على "أون سبورت"، أن سبب تطبيق تلك القوانين في مصر يرجع لثقافة الجماهير.

وتابع: "مثلا إذا اتخذت لجنة المسابقات قرارًا بالاستناد للإعادة التليفزيونية لإعادة الحكم على حالة معينة في أحد المباريات سنرى اعتراضات بالجملة من وسائل الإعلام والأندية والجماهير وكل الأطراف".

شاهد الفيديو 

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