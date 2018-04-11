ارتفاع مؤشرات البورصة في بدء جلسات اليوم

محمد الخرو
سجلت مؤشرات البورصة في بدء جلسات اليوم الأربعاء ارتفاعًا جماعيًا وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.42%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 1.25%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.40%.
كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.6 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 991.106 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.58%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.67%.
وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية ارتد من منطقة دعم جيدة ليغلق عند مستوى 17.698 نقطة، وتشير الاحتمالات إلى مواصلة الصعود مستهدفا مستوى 18.000 نقطة.
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