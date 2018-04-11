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ارتفاع مؤشرات البورصة في بدء جلسات اليوم

مال وأعمال

مؤشرات البورصة يتجاوز 9 آلاف نقطة لأول مرة منذ 6 سنوات
ارشيفية

محمد الخرو

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مؤشرات البورصة ترتفع في نهاية جلسات الأسبوع

مؤشرات البورصة،

إيجى إكس

راس المال السوقي

سجلت مؤشرات البورصة في بدء جلسات اليوم الأربعاء ارتفاعًا جماعيًا وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.42%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 1.25%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.40%.

كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.6 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 991.106 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.58%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.67%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية ارتد من منطقة دعم جيدة ليغلق عند مستوى 17.698 نقطة، وتشير الاحتمالات إلى مواصلة الصعود مستهدفا مستوى 18.000 نقطة.


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